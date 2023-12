"Eretici" alla Limonaia. Reading fuori dai canoni

Sarà uno spettacolo teatrale a concludere, oggi, la seconda edizione del festival divulgativo "Giorni di storia", promosso dal Comune di Sesto. I saluti saranno affidati, questa sera alle 21 al Teatro della Limonaia di Sesto a "Eretici", lavoro di e con Tomaso Montanari in scena insieme all’attrice Daniela Morozzi con musiche dal vivo firmate dal sassofonista Stefano Cocco Cantini. Il testo è dedicato ai grandi ‘sacrileghi’ che hanno attraversato ogni epoca: da Don Milani a Caravaggio, da Tina Anselmi a Lev Tolstoj solo per citarne alcuni. Donne e uomini che hanno dimostrato per tutta la vita che costruire un mondo diverso e` possibile, difficile, ma sempre più necessario, in una produzione Lo Stanzone delle Apparizioni e Loft Produzioni Srl, per la regia di Matteo Marsan. Un reading fuori dai canoni tradizionali, quello di questa sera, dove non si canta, ma si legge e dove la musica, di altissimo livello, non assume mai la funzione classica, didascalica, del sottofondo o della colonna sonora ma ha invece un ruolo di primo piano. I ritratti degli eretici (elenco che comprende anche Virginia Woolf e Rosa Luxembourg) sono raccontati contemporaneamente, da entrambi i linguaggi in continuo dialogo tra loro, in una versione di forte intensità. Storie che si susseguono in una lettura particolare per dimostrare che, magari proprio sulla scia di questi eretici, è possibile costruire anticorpi contro il pensiero unico. L’ingresso allo spettacolo è gratuito.

S.N.