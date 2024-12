Emma a un passo dal sogno. Sbaraglia 28mila sfidanti

"La partecipazione a Sanremo? Un sogno. Già non credevo fosse vera la partecipazione al contest europeo". Reduce dalla partecipazione al Tour Music Fest - The European Music Contest presieduto da Beppe Vessicchio e Kara DioGuardi e che si è svolto a San Marino, Emma Rottichieri, talento fiorentino di 19 anni, vuole continuare a credere nei sogni.

"Il contest è stata una esperienza bellissima, anche da un punto di vista formativo. In un contesto come questo si conoscono molti altri artisti emergenti, talentuosi. Essere in finale e partecipare al contest è stato molto emozionante". All’evento di San Marino la giovane singer fiorentina ha "partecipato nella categoria interpreti e ho portato una canzone di Lucio Dalla, La casa in riva al mare". Da sempre attratta dal mondo della musica, "ho studiato pianoforte", Emma Rottichieri ha iniziato con il canto "nel 2020 dopo il Covid presso l’Ateneum Musicale". E cantare è diventata anche l’ambizione per il futuro. "Cercherò altri concorsi, e il mio obiettivo sarebbe suonare nei locali anche se so che non è facile. Voglio suonare, il più possibile, anche per strada. E poi vorrei riuscire a incidere qualcosa". Per tornare alle finali del Tour Music Fest, con più di 600 artisti, Emma ha convinto la commissione artistica del Tour Music Fest, formata da esperti di musica e professionisti del settore. Si è aggiudicata così il passaggio, insieme a sette altri interpreti selezionati su quarantacinque, alla semifinale europea. Una volta passate le semifinali, ha avuto la possibilità di esibirsi al cospetto di una prestigiosa giuria, presieduta da Beppe Vessicchio e Kara DioGuardi. La finalissima si è tenuta nella Repubblica di San Marino. A contendersi un posto in finale erano stati oltre 28mila artisti provenienti da tutta Europa.

Andrea Settefonti