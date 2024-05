Elezioni amministrative. Gli appuntamenti dei candidati sindaco

Si cominciano a delineare le liste e i programmi per l’appuntamento alle urne di giugno per il rinnovo dell’amministrazione. Silvio Pittori (centrodestra) ha inaugurato la sua sede elettorale in corso Mazzini insieme ai rappresentanti dei partiti che lo sostengono. Nella storica sede in piazza Ficino il Psi capitanato da Umberto Ciucchi e Elena Cencetti alla presenza del segretario nazionale Enzo Maraio ha ufficializzato i suoi candidati a sostegno del candidato sindaco di Valerio Pianigiani. Si sono detti "soddisfatti nel ritrovare ancora molte persone con un cuore e un ideale socialista". Proprio Pianigiani, candidato sindaco del centrosinistra, ha già incontrato i cittadini in vari eventi sul territorio per presentare il suo programma. "Ne parliamo insieme nelle frazioni e nei centri che sono il fulcro di Figline e Incisa Valdarno" dice. Continua il tour anche del candidato sindaco di centro Enrico Buoncompagni: oggi alle 17,30 al circolo Arci del Porcellino farà un incontro pubblico congiunto con la candidata per San Giovanni Valdarno Lisa Vannelli, "primo passo verso una collaborazione che, se eletti, vogliamo garantire ai cittadini per condividere buone pratiche amministrative".

Manuela Plastina