Ecoincentivi, esaurito il fondo: "Il Comune è sempre più green"

Bonus verdi, finiti i soldi. I fondi stanziati per gli ecoincentivi erogati dal comune di Scandicci sono finiti con due mesi d’anticipo, a riprova del gradimento dei cittadini che di anno in anno diventa sempre più elevato. Nel bando 2023, sospeso appunto al termine degli stanziamenti, ci sono state oltre il 18% di richieste in più rispetto all’ultima edizione. "Il Comune di Scandicci mette il massimo dell’impegno nel supportare i cittadini nelle buone azioni a favore della qualità dell’aria e dell’ambiente in generale – dice l’assessore all’Ambiente Barbara Lombardini (in foto) – la misura degli ecoincentivi è quasi un unico tra i Comuni delle nostre dimensioni, la nostra amministrazione riesce a contribuire per quanto possibile per l’acquisto di bici a pedalata assistita, veicoli elettrici, abbonamenti per il trasporto pubblico, caldaie a condensazione e biotrituratori; al tempo stesso aumenta la sensibilità dei nostri cittadini verso l’ambiente e verso scelte sempre più ecosostenibili. Tuttavia dobbiamo fare i conti con il nostro bilancio pubblico, e come chiaramente annunciato alla pubblicazione degli ecoincentivi 2023 con l’esaurimento del fondo non abbiamo più modo di erogare i contributi". In tutto le domande prevenute al Comune alla prima metà di settembre sono state 131, le ultime delle quali in ordine di ricezione sono adesso in fase di istruttoria e valutazione.

Delle 131 domande pervenute, 85 sono per abbonamenti ai mezzi pubblici, 35 per bici elettriche, 6 per caldaie, 2 per monopattini, una per un ciclomotore elettrico, una per un biotrituratore, una per un quadriciclo elettrico.