E Sesto cresce ancora. Ora stuzzica i fiorentini. Sanità e scuole al top. Il traffico resta un guaio

Se c’è una cosa che ai sestesi doc non manca è il campanilismo. Chi è nato a Sesto o comunque ci è vissuto fin da piccolo è convinto, infatti, che "Sestograd" rappresenti il centro del mondo. O quasi. Ad aiutare, sicuramente, la posizione, a due passi dal capoluogo ma senza risentire dei problemi e del ‘sovraffollamento’ di Firenze, una rete di servizi che tutto sommato funziona, un volontariato dai grandi numeri. Insomma, un posto tranquillo. Anche troppo secondo i più giovani ma anche i commercianti costretti a convivere, da alcuni anni a questa parte, con uno svuotamento del centro cittadino, da tempo non più salotto buono.

SICUREZZAIl nodo sicurezza è in primo piano con un incremento evidente di alcuni fenomeni come i furti in casa. Lo scorso anno, avevano fatto molto discutere le incursioni dei ‘soliti ignoti’ nelle case di Querceto ed in particolare dell’antico borgo. Nel mirino erano finite, con diversi danni, anche le Casa del popolo di Querceto e di Colonnata e la farmacia di Doccia. Tra gli episodi di microcriminalità poi molti vandalismi anche ad opera di una baby gang. Diverse, negli ultimi mesi, le spaccate ai danni di esercizi commerciali in particolare del centro. Sul tema sicurezza poi da segnalare l’annosa polemica sulle telecamere, decisamente ridotte, come numero, rispetto a Comuni vicini.

COSTISe non è paragonabile, per i costi degli affitti e delle case in vendita, al capoluogo sicuramente Sesto non è un Comune in cui i prezzi delle locazioni e degli acquisti immobiliari siano abbordabili. A marzo 2025 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 3.335 euro al metro quadrato, con un aumento del 4,02% rispetto a marzo 2024 (3.206 euro al metro quadrato). Fra le zone più ricercate e di conseguenza costose quelle di Querceto e Colonnata nel Nord Ferrovia oltre che del centro città mentre i prezzi sono più bassi nella zona del Sud Ferrovia, ad esempio a Padule. Sempre nel marzo scorso il prezzo medio richiesto invece per gli immobili in affitto è stato di 14,10 euro al mese al metro quadro con punte di 15,08 nella zona di Morello e Cercina (fonte Immobiliare.it).

INFRASTRUTTUREUno dei problemi che crea intoppi quotidiani è il fatto che l’asse attrezzato tra Prato e Firenze, la Mezzana Perfetti Ricasoli, in pratica si ‘strozza’ in zona Osmannoro per la mancanza del lotto 6 su via Pasolini mai realizzato. Sul fronte autostradale è possibile l’ingresso sia nella A1 che nella A11. Molto gettonata la ferrovia, con la stazione principale di piazza Galvani e altre due fermate (Zambra e Neto), e la possibilità di raggiungere Firenze in poco più di dieci minuti. Non capillare, invece, il trasporto pubblico con zone come quella di Querceto senza autobus. Pochi giorni fa è stato presentato il progetto del tratto 2.2 della tramvia (lavori al via a metà ’26) che dall’aeroporto condurrà al Polo scientifico ma poi sarà prolungata fino al centro.

SERVIZIBuoni in generale i servizi offerti. Per quanto riguarda le scuole, ad esempio, sono 21 fra scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado quelle che fanno parte dei tre Istituti comprensivi comunali cui si aggiungono per le private di ispirazione cattolica l’Istituto Padre Guido Alfani (dal nido alla secondaria di primo grado), le scuole Richard e Santa Marta. Otto i nidi comunali, con il nuovo plesso Teresa Mattei inaugurato nel dicembre scorso e compreso il centro gioco Lo Stregatto, e sette i nidi privati. Tre le scuole superiori: il Liceo Agnoletti, l’IISS Calamandrei e il Liceo artistico. Quattordici al momento le farmacie tra comunali e private. Il distretto sanitario di via Gramsci, pur con tutte le sue limitazioni logistiche, offre i servizi sociosanitari in attesa della realizzazione della nuova Casa di comunità in costruzione in viale Ariosto - via Tassoni ma molti sono i servizi gestiti da associazioni e privati. Presenti anche una clinica privata, Villa Donatello, centri diurni per anziani e portatori di handicap e una Rsa, Villa Solaria. Grandi numeri per la biblioteca Ragionieri e tante opportunità anche per gli sportivi: sono infatti 23 gli impianti comunali cui si aggiungono i privati.