E’ morto l’imprenditore Enzo Forzieri Rilanciò la Rondinella con Baroni e Barzagli

E’ morto, a 78 anni, Enzo Forzieri (foto), personaggio molto noto tra Firenze e il Chianti. Era un imprenditore di successo, uno che dopo una prima esperienza alla società "Autostrade", nel 1981 (aveva 36 anni) decise di mettersi in gioco e di avviare un’attività nel settore dell’impiantistica. La chiamò "Satrel" e presto divenne un punto di riferimento per molte aziende di portata nazionale. Forzieri era però ancor più popolare nel mondo del calcio, per aver portato a prestigiosi successi tutte le società sportive che dirigeva. Sua per esempio l’impresa di accompagnare l’Impruneta, squadra della sua terra di origine e residenza, a un passo dalla serie D. Sua anche l’intuizione, che travalicando confini e ’campanili’ portò alla fusione con la società storicamente rivale di Tavarnuzze. E di nuovo sua, l’idea ancor più grande, di unire le rinnovate fortunate sorti del team chiantigiano a quelle della Rondinella: era il 1997, e lui, contro tutto e tutti, decise di dare vita a uno squadrone compatto, che diventerà un simbolo di quel fine decennio, riuscendo nel giro di un paio di campionati ad agguantare la promozione in serie C2. Obiettivo centrato grazie anche a giocatori di alto livello: si parla di Marco Baroni, che aveva già 153 presenze in serie A (e che dopo la promozione ne diventò allenatore), di Paolo Indiani che vestiva il ruolo di tecnico, di Leonardo Semplici (attuale mister dello Spezia) ch’era già nelle file dell’Impruneta prima della fusione, e di un giovanissimo Andrea Barzagli, che solo cinque anni dopo approderà alla Nazionale azzurra.

Forzieri è stato arterfice di queste imprese, e di molto altro. Era attivissimo, e aveva un temperamento cordiale che gli consentì di intraprendere rapporti con personalità che potevano promuovere iniziative utili a valorizzare il Chianti che tanto amava. E si adoperò molto per il cotto imprunetino, anche da presidente dell’associazione Present-Art, sponsorizzando il progetto "Canto alla Luna", ovvero la realizzazione di un’opera che oggi fa bella mostra di sé nel parco dei Sassi Neri, esempio di una fusione diversa, tra arte e artigianato, ma comunque vincente.

Nell’ultimo periodo Forzieri si era riavvicinato al calcio, con un ruolo di spessore al Chianti Nord, portandovi nuove idee e risorse. Il Comitato Regionale Toscana Figc presieduto da Paolo Mangini, lo ricorda come uomo di sport e appassionato di calcio. Il presidente del Chianti Nord Andrea Pucci e lo staff lo ringraziano per la professionalità, la serietà e l’impegno mostrato e si stringono intorno alla famiglia. Domani alle 15 i funerali nella chiesa di piazza Buondelmonti a Impruneta.