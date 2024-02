Due ristoranti per una cena a quattro mani: succede a Firenze per Fuori di Taste

Firenze, 2 gennaio 2024 – Nell’ambito di Pitti Taste, l’appuntamento di Pitti Immagine dedicato al settore food&beverage, s’incontrano due eccellenze, dialogando a suon di piatti d’eccezione. Como Castello del Nero partecipa per la prima volta a Fuori di Taste, il calendario di eventi che anima Firenze durante Pitti Taste. Il 4 febbraio, la proprietà italiana nel cuore del Chianti, parte del gruppo di Singapore Como Hotels and Resorts, sarà ospite con il suo ristorante La Torre, una stella Michelin, guidato dallo chef Giovanni Luca Di Pirro, del ristorante La Leggenda dei Frati. La Leggenda dei Frati, storica insegna fiorentina, è guidata dallo chef e patron Filippo Saporito e dalla moglie Ombretta e si trova nella splendida Villa Bardini con una vista panoramica unica sulla città di Firenze. La serata, dal titolo ‘Beyond Taste. La Torre di Como Castello del Nero e La Leggenda dei Frati’, è aperta al pubblico su prenotazione e prevede un menù di otto portate a cura degli chef Giovanni Luca Di Pirro e Filippo Saporito, a un prezzo speciale di 150 euro vini inclusi. “Questa collaborazione nasce da una amicizia professionale ventennale con chef Saporito. Vogliamo così portare tutto il mondo gastronomico de La Torre, nel cuore di Firenze e in uno dei luoghi più amati dai fiorentini, La Leggenda dei Frati a Villa Bardini. La Torre è aperta anche agli ospiti esterni dell’hotel e riapre per la stagione il 14 marzo” dice Giovanni Luca di Pirro, che oltre a guidare La Torre è anche Executive Chef dell’hotel Como Castello del Nero. “All’interno della villa appartenuta al famoso antiquario Stefano Bardini, accogliamo gli ospiti con una cucina pensata per trasmettere emozioni, ricordi e cultura dei luoghi” aggiunge Filippo Saporito, chef e patron con la moglie Ombretta del ristorante La Leggenda dei Frati. Il menù di otto portate prevede come antipasti: ricciola, affumicata, salsa maltese, gel di limone, caviale asetra e avocado; zucca in più versioni “Fieno, Bergamotto, Aglio nero”. Come primi piatti linguine aglio, olio, peperoncino con scampi e bottarga di tonno; ravioli di lepre, cacao, parmigiano, tartufo nero. Secondi piatti: pluma, Iberica, pak choi, salsa ostrica e ricci di mare; Piccione, melograno, funghi, alici. Predessert. Dessert: Cupola del Brunelleschi, ricotta, amarene, cioccolato. Piccola pasticceria. Questi tutti i riferimenti. Quando: domenica 4 febbraio, ore 19.30. Dove: La Leggenda dei Frati, Costa San Giorgio 6/A – Firenze. Telefono: 055 0680545. Prezzo: 150 euro inclusi i vini. Info e prenotazioni: Laleggendadeifrati.it/prenotazioni/. Como Castello Del Nero in Toscana, è una tenuta storica di tre ettari a Barberino Tavarnelle, nel cuore del Chianti, ed è la prima proprietà di Como nell'Europa continentale. Aperta nel 2019 come brand Como, nel 2023 è risultata numero uno in Italia nella classifica Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards. Secondo la prestigiosa rivista, inoltre la proprietà è anche all’ottava posizione nella lista Best Hotels in the World. Maurizio Costanzo