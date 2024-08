Due gol stendono il Siena. E Il baby San Donato va

SAN DONATO TAVARNELLE

2

SIENA

0

SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-3): Leoni; Croci, Cecchi, Bruni; Pecchia, Falconi (80’ Manfredi), Gistri, Carcani (65’ Ascoli), Doratiotto (72’ Borgarello), Sylla, Senesi (67’ Menga, 77’ Dema). All. Bonuccelli.

SIENA (4-3-1-2): Tirella; Zichella, Achy, Cavallari, Ricchi (50’ Di Paola); Lollo (70’ Pescicani), Masini (60’ Bianchi), Mastalli; Ruggiero (50’ Boccardi); Giannetti 75’ Di Gianni), Galligani All. Magrini.

Arbitro: Vincenzi di Bologna

Marcatori: 30’ Doratiotto, 75’ rig. Borgarello

Note: Campo in buone condizioni, giornata ventilata. Ammoniti: Cecchi, Bruni, Ricchi, Lollo, Giannetti

TAVARNELLE - Buona la prima per il San Donato Tavarnelle a guida Bonucellli che ha messo in campo una squadra di giovani determinati che hanno avuto ragione di un Siena opaco e privo di iniziativa.

E con un secco due a zero i chiantigiani passano il preliminare di Coppa Italia. "I ragazzi sono partiti con l’atteggiamento giusto. Certo dobbiamo ancora lavorare ma abbiamo giocato bene per 70 minuti poi abbiamo accusato un calo durante il quale abbiamo subito, ma tuttavia abbiamo tenuto botta", commenta soddisfatto a fine partita mister Bonuccelli.

Dopo i minuti iniziali al passo, al primo vero affondo il San Donato Tavarnelle passa in vantaggio. Senesi va via sulla fascia destra, si accentra e crossa lungo sul secondo palo dove Doriadiotto con una magnifica rovesciata in area insacca. Fino a quel momento si era visto poco. I bianconeri, ieri in tenuta blu, si erano visti al 18’ con un contropiede Masini Ruggiero chiuso da un bel recupero in area di Bruni. Nella ripresa il Siena prova con qualche cambio ma il risultato non muta. Il San Donato Tavarnelle, in divisa bianca, tiene bene il campo e detta il gioco.

Attorno al 30’ i senesi provano a svegliarsi, ma è proprio in quel momento che subiscono il secondo gol. Sylla, uno dei migliori in campo con Croce, Falconi e Borgarello, viene atterrato in area da Cavallari e l’arbitro signor Vincenzi assegna il rigore. Dal dischetto Borgarello, entrato da poco, spiazza Tirella a insacca.

Il Siena prova a reagire, ma il San Donato Tavarnelle regge e porta a casa la vittoria che vale il passaggio di turno in Coppa Italia.

Andrea Settefonti