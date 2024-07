Doppio regalo per i nostri lettori. Inserto speciale e portacarte Mita

FIRENZE

Si sono rimboccati le maniche e hanno lavorato per otto ore al giorno pur di farsi trovare pronti per venerdì 19 luglio, data in cui insieme all’inserto speciale di 128 pagine realizzato per celebrare i 165 anni de La Nazione, verrà regalato in edicola, in abbinamento con il quotidiano, anche un esclusivo portacarte in vera pelle a concia vegetale (promozione valida su Firenze ed Empoli). Il borsello (foto sotto) è stato interamente disegnato e prodotto dai 60 studenti dei corsi Mita Academy, il primo Istituto Tecnologico Superiore (ITS) toscano altamente professionalizzante per i profili tecnici nell’ambito della moda.

"E’ un prodotto al 100% made in Florence creato nei nostri laboratori. Il borsello, sia da uomo che da donna, che può essere usato come porta spiccioli o per le carte i credito e i biglietti da visita, è realizzato in vera pelle conciata al vegetale ed è lavorato a mano in linea con la filosofia che contraddistingue Mita Academy" sottolinea la direttrice Antonella Vitiello. Per realizzare lo speciale regalo sono state impiegate quasi 10mila ore di lavoro e gli studenti, guidati dai maestri artigiani Mita, hanno dato vita a una vera e propria filiera di produzione.

"C’è chi si è occupato della selezione del materiale, tutta pelle di recupero proveniente dai grandi brand che collaborano noi, chi del taglio, chi della marcatura dei due brand, quello de La Nazione 165 e quello Mita, e chi del montaggio del bottoncino di chiusura – prosegue Vitiello –. Non poteva mancare una originale cartolina di buon compleanno" inserita all’interno.

"Mita è nata con l’obiettivo di trasformare il sogno di lavorare nel mondo della moda in realtà concreta – continua –. Promuoviamo le eccellenze del Made in Italy e la diffusione del know how italiano in tutto il mondo con particolare attenzione alle tradizioni del nostro territorio e allo sviluppo sostenibile". Nata per fornire ai giovani opportunità di lavoro qualificato nel settore made in Italy, Mita garantisce un’offerta didattica di tipo tecnico/scientifico basata sull’acquisizione di competenze mediante la metodologia del learning by doing con tassi di placement record. "Il 98% dei nostri ragazzi trova lavoro – dice la direttrice –. Siamo partiti nel 2010 con un percorso formativo, oggi ne contiamo dieci. Nel prossimo biennio avremo più di 1200 studenti". Un modello vincente, costruito come risposta ai fabbisogni aziendali, che offre una formazione completa, pratica, tecnologica, di avviamento al mondo del lavoro. "I nostri maestri artigiani – conclude – vengono tutti dal mondo del lavoro e quindi hanno competenze specifiche. Cerchiamo di fare del nostro meglio in un periodo in cui il nostro sistema moda deve assolutamente scommettere sull’alta formazione per rimanere competitivo sul mercato internazionale". Dunque, mano all’agenda: segnatevi la data del 19 luglio e prenotate la vostra copia de La Nazione in edicola: insieme al giornale riceverete l’inserto speciale di 128 pagine e l’originale portacarte Mita.

Rossella Conte