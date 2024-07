Dopo tante peripezie, ecco la meta. Ma gli incontri non finiscono qui

Vichi

Lì accanto vedo due uomini appoggiati al muro. Agito in aria il foglietto con l’indirizzo, loro sorridono e annuiscono, si scambiano appena un’occhiata. Si scollano dal muro e s’incamminano su per i gradini, facendomi cenno di seguirli.

Mi scortano attraverso cunicoli e tendaggi, passando per stanze dove c’e` gente che gioca a dadi, che dorme, che mangia, dove le luci fanno soprattutto ombre. Non so come hanno fatto, ma ora uno dei due mi cammina dietro. L’altro fa strada. La cosa comincia a non piacermi. Sono già dieci minuti che camminiamo, e sento che non posso più tornare indietro.

Ormai so che quel viaggio porta in qualche posto. Non mi ribello. Sono troppo stanco, e non ho ancora bevuto. Continuo a sudare, mi sto prosciugando. I due uomini borbottano qualcosa, e tutti e tre ci fermiamo in un cortile di due metri per due, tutto polvere e muri gialli.

Qui, teatralmente, i due tipi sfilano dai loro cenci due coltelli ricurvi e mi spingono contro il muro. Bisbigliano veloci tra i denti, mi avvicinano le lame al viso. Sento che devo farmi forza. Uno dei due mi appoggia la lama all’orecchio, e il suo viso è cattivissimo. Nel buio vedo soprattutto luccicare le pupille.

Non capisco cos’hanno da schiacciarmi così contro il muro. Cerco di fare un’espressione arrendevole, e la presa si allenta. Riesco a prendere il portafogli e lo apro. Qualche dollaro passa nelle loro mani, sono almeno cinquanta.

Vedo le banconote sparire in un pugno, e i due ricominciano a schiacciarmi contro il muro. Sono piu` arrabbiati che mai. Faccio cenno di aspettare, e dalla manica destra sfilo altri cinquanta dollari. Vedo sparire anche quelli e i due mi frugano subito l’altra manica, ma non trovano niente. Mi fanno togliere le scarpe, ma nemmeno lì trovano nulla. Mi stringo nelle spalle, e in italiano giuro che non ho piu` nulla. Mi bacio anche le dita incrociate.

"Giuro... Nulla, zero, rien".

Loro si guardano, guardano me, mugolano qualcosa, mettono via i coltelli e scoppiano a ridere. Mi danno anche delle pacche sulle spalle. Finalmente si allontanano, camminando normalmente e borbottando tra loro. Prima di sparire uno dei due si gira e mi fa un sorriso deforme. Io non rispondo.

Aspetto ancora un minuto, spolverandomi i vestiti con le mani, poi mi muovo. Faccio uno sforzo di memoria, tento di rifare il tragitto al contrario, ma è troppo difficile. Per una mezz’ora giro a vuoto, mi accorgo solo di essere passato almeno tre volte dallo stesso posto.

Alla fine trovo la strada giusta. Riconosco i tendaggi, i cortili. Rivedo i giocatori di dadi, le culle appese al soffitto. Finalmente sbuco sulla scalinata storta. Ho di nuovo in mano il mio biglietto, lo faccio vedere a una vecchia che sta seduta accanto a una porta spalancata. Da dentro la casa arriva il rumore di gente che discute.

La vecchia mi indica un vicolo, poco più in là. Ringrazio e parto. Il nome del vicolo corrisponde. È stretto e lunghissimo, quasi buio. In alto si vede appena una lama di cielo. Alla fiamma dell’accendino leggo i nomi sulle porte, finché ne trovo una di legno azzurro dove c’è scritto sopra con il gesso: Almaharaath Rhiullah.

"È questa" penso con sollievo. Busso e aspetto. Dopo un lungo minuto mi apre un ragazzino grasso con una tunica a righe, mi guarda fisso negli occhi, senza intensità.

Non gliene importa niente che io ci sia o non ci sia. Tiro fuori un cartoncino scritto in turco e glielo porgo. Lui lo prende, e senza leggerlo richiude la porta. Aspetto ancora, con il sudore che mi cola sulla faccia.

(3 - continua)