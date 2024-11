Donne e violenza. Gli appuntamenti

Giornata contro la violenza sulle donne, gli appuntamenti. Domani dalle 17 alle 19,30 presso la sala conferenze del Castello dell’Acciaiolo Tuo.Amore Produzioni presenza il monologo "Singhiozzi", seguito da un "Incontro di sensibilizzazione e informazione in tema di violenza di genere": partecipano la sindaca Claudia Sereni, l’assessora alle Pari Opportunità Federica Pacini, la presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune Filomena Martina Ausilio, Alessandra Pauncz del Centro ascolto per uomini maltrattanti, e Laura Gaccione dell’associazione Nosotras (ingresso libero). L’evento si concluderà con un piccolo rinfresco offerto da Unicoop Firenze, sezione soci di Scandicci. Alle 21, sempre nella sala conferenze, andrà in scena lo spettacolo "Donna come acqua di mare. Parole, musica danza contro ogni violenza", a cura dell’associazione Officina dei Sogni (ingresso libero).