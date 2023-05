Sorpresi sotto la doccia dell’ospedale di Careggi. Denunciati gli intrusi

Firenze, 21 maggio 2023 – A farsi la doccia nello spogliatoio dei dipendenti, mescolati al personale sanitario. E’ allarme sicurezza a Careggi, dopo che le guardie giurate hanno sorpreso tre estranei beatamente intenti a lavarsi, come se nulla fosse, in locali dove non avrebbero proprio dovuto entrare.

Così, alla vista dei vigilanti, gli intrusi hanno tentato di fuggire. Uno non ce l’ha fatta, ed è stato subito placcato da personale delle volanti della polizia, intervenuto su segnalazione della sorveglianza.

Due hanno fatto in tempo a sgattaiolare dalla finestra (da dove probabilmente erano entrati), ma successivamente uno è stato rintracciato all’interno della cittadella medica fiorentina. Si tratta di cittadini marocchini. Anche il terzo, al momento irreperibile, dovrebbe essere un loro connazionale. E’ successo venerdì mattina.

Secondo quanto ricostruito dalla questura, al momento dell’arrivo del controllo delle guardie giurate, i tre si stavano godendo un momento di relax nello spogliatoio. Con tanto di accappatoio e ciabatte, recuperati dopo aver forzato uno degli armadietti.

Uno era insaponato sotto il getto dell’acqua calda, gli altri due invece erano ancora vestiti e per questo sono stati lesti a guadagnare l’uscita quando hanno annusato il pericolo.

L’altro è stato ovviamente subito fermato. Poco dopo uno di quelli scappati dalla finestra è stato rintracciato mentre continuava ad aggirarsi nella struttura. La polizia ha sottoposto entrambi a fermo per identificazione. I due magrebini, di 18 e 20 anni, nonostante la giovane età erano già noti alle forze di polizia. Per loro è scattata al momento una denuncia per il furto con scasso dell’armadietto degli spogliatoi dell’ospedale fiorentino.

ste.bro.