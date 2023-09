Discarica Pago, è polemica: "La Regione deve chiuderla"

La Regione Toscana sta per approvare il "Piano dei Rifiuti", e a Firenzuola si guarda a questo atto con preoccupazione. Perché non sono fugati i timori circa il protrarsi dell’utilizzo della grande discarica del "Pago", l’impianto di smaltimento che da decenni, a 2 km e mezzo dal capoluogo, raccoglie centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti.

A esternare ad alta voce i timori è il vicesindaco Francesco Guidarelli: "Dopo anni di lavori e con colpevole ritardo – nota – è passata in commissione ambiente la prima bozza del piano dei rifiuti predisposto dall’Assessore Monni. Non mi esprimo sui futuri costi di smaltimento per i cittadini di questo ’fumoso’ piano, visto che per fortuna i nostri cittadini sono sotto il gestore emiliano-romagnolo e le nostre tariffe sono tra le più basse in vigore, ma dopo tutti questi anni auspicavamo chiarezza e rispetto degli impegni presi dall’Assessore per quanto riguarda la discarica di Firenzuola".

Nel nuovo piano regionale la discarica non è esplicitamente citata. Ma essendo attualmente aperta, ed essendo stato progettato ancora un nuovo lotto, il sesto, Guidarelli non è tranquillo e avrebbe voluto che il piano dichiarasse la definitiva chiusura e indisponibilità della discarica firenzuolina. E il vicesindaco spiega perché: "Considerata la pazzesca rinuncia della Regione alla costruzione dei termovalorizzatori, che in questo periodo di crisi energetica potevano aiutare anche al contenimento dei costi, mi chiedo come l’ATO Toscana Centro potrà garantire la piena autosufficienza nella chiusura del ciclo dei rifiuti senza continuare a smaltire in discarica o esportare i rifiuti nei termovalorizzatori delle regioni limitrofe, con ulteriore aggravio dei costi". Guidarelli mette le mani avanti: "Vorrei ribadire all’assessore che Firenzuola non accetterà mai ulteriori imposizioni da parte della Giunta regionale sulla discarica. Lei stessa ha sottoscritto una nota di attuazione a seguito della mozione 122 del Luglio 2021, promossa dal centrodestra e votata anche dalla maggioranza, mozione che impegnava la giunta regionale ad escludere il sesto lotto della discarica di Firenzuola dal nuovo piano dei rifiuti".

Paolo Guidotti