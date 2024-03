Delitto Magina, arresto annullato

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Livorno, Mario Profeta, ha annullato l’ordinanza di arresto per il 34enne tunisino Hamed Hamza, presunto responsabile (con altre due persone) per l’omicidio preterintenzionale di Denny Magina. Il 29nne livornese morì la notte del 22 agosto 2022, dopo essere precipitato dalla finestra di un alloggio popolare (occupato abusivamente) a Livorno. Qui il 34enne con un connazionale spacciava droga. Denny cadde, come ricostruito dai carabinieri (coordinati dal pm Giuseppe Rizzo), dopo essere stato colpito al volto dal 34enne tunisino (che si professa innocente). Il 29enne cadde dalla finestra e mori poi in ospedale. L’annullamento è stato deciso dopo l’interrogatorio di garanzia nel carcere di Lucca, dove Hamza è detenuto dal novembre 2022 per spaccio. Il suo avvocato Barbara Luceri, ha chiesto al gip di annullare l’arresto perché i termini per richiederlo erano scaduti nel novembre 2023. Hamza però rimarrà in carcere per spaccio.

M. D.