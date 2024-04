Delitto Antonio Morra, l’esito dell’autopsia. Decesso avvenuto per trauma cranico

Firenze, 15 aprile 2024 – Un forte trauma cranico. Ecco cosa ha provocato la morte di Antonio Morra, il 47enne ucciso al concerto dei Subsonica dopo aver ricevuto un violento pugno in testa. Il fatto è accaduto sulle scale esterne del Mandela Forum, dove la band aveva appena finito di esibirsi.

A stabilirlo sono i primi risultati dell'autopsia eseguita stamani all'Istituto di Medicina legale di Firenze su disposizione del pm Alessandro Piscitelli, che coordina le indagini della squadra mobile per omicidio preterintenzionale. La relazione definitiva sarà depositata tra 45 giorni. Sempre oggi, il gip ha convalidato il fermo di Ibrahimi Senad, difeso dall'avvocato Luca Maggiora, arrestato con l'accusa di concorso in omicidio preterintenzionale, che resta in carcere.

La sera dell'11 aprile, secondo quanto ricostruito in base ai video delle telecamere e alle testimonianze, avrebbe colpito alla testa Morra facendolo cadere per terra. Ma prima dell'aggressione, Senad e un gruppo di altri operai, tutti riconoscibili dai giubbotti catarifrangenti, avrebbero avuto una discussione con lo stesso spettatore. Secondo quanto emerge, non viene escluso che almeno un'altra persona sia iscritta nel registro degli indagati.