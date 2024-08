Del Prato è il nuovo presidente della Fondazione Menarini: "Orgoglioso di questo incarico"

Punto di riferimento mondiale nella lotta contro il diabete, la sua è una vita al servizio della comunità scientifica.

Il professor Stefano Del Prato (foto) è il nuovo presidente della Fondazione Menarini, che dal 1976 promuove la ricerca e la conoscenza nel campo della biologia, farmacologia e medicina. Negli anni Del Prato ha tenuto oltre 750 conferenze su temi medici e biologici innovativi e di specifico interesse sotto il profilo delle implicazioni scientifiche e riflessi di ordine pratico. I suoi studi sulla fisiopatologia e la ricerca di terapie innovative per la cura del diabete di tipo 2 e dell’insulino-resistenza gli sono valsi la carica di Chairman della Fondazione Europea per lo studio del Diabete e di presidente di tante associazioni internazionali, tra cui l’Associazione Europea per lo Studio del Diabete e la Società Italiana di Diabetologia. Attualmente è il presidente dello European Diabetes Forum. Nel 2011 gli è stata conferita l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine della Repubblica Italiana per meriti scientifici. "Sono molto orgoglioso del ruolo di presidente della Fondazione Menarini – ha detto Del Prato –, che in quasi 50 anni è diventata un punto di riferimento del dialogo scientifico internazionale, certificato com’è da un Comitato Scientifico che annovera tra i suoi membri personalità del calibro del prof. Louis J. Ignarro, Premio Nobel per la Medicina del 1998".

Olga Mugnaini