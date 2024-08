Degustazioni e gastronomia. TastinGreve: viticoltori in piazza

Cinque grandi chef realizzano piatti inediti da abbinare a trenta vini del Chianti classico in occasione della seconda edizione di ’TastinGreve Food Edition’. In programma oggi dalle 19.30 in piazza Matteotti, l’idea è quella di un format per valorizzare il territorio e i suoi prodotti simbolo. Ideato e realizzato dai Viticoltori di Greve, in collaborazione con il Comune e il Consorzio del Chianti Classico, TastinGreve Food Edition propone la degustazione di cinque piatti preparati dagli chef selezionati abbinati ai vini prodotti dai soci dei Viticoltori di Greve. I piatti in degustazione sono quelli degli chef Simone Caponnetto del ristorante Locale di Firenze, Simone Gori del ristorante Ventuno Bistrot di Firenze, Ariel Hagen del ristorante Saporium di Firenze, Mattia Parlanti del ristorante Palazzo Tiglio di Bucine, Giulia Talanti del ristorante Il Dek Bistrot di Prato. I vini sono quelli delle 30 aziende socie dei Viticoltori.

"L’obiettivo dell’iniziativa è anche quello di sostenere le realtà associative del territorio che intervengono nel settore sociale. Parte del ricavato, infatti andrà a sostegno della cooperativa grevigiana La Stadera", spiega Victoria Matta, presidente dei Viticoltori di Greve in Chianti. L’iniziativa propone anche una degustazione di annate storiche dalla fine degli anni ‘70 fino ai primi del 2000.

Per l’assessore al Turismo Saturnini il Comune "condivide l’attuazione di un percorso di sviluppo e promozione della cultura agricola, una sinergia che si riflette positivamente nella sfera economica e ambientale". Per partecipare a ’TastinGreve Food Edition’ è necessario provvedere all’acquisto del biglietto online al seguente link: https://www.viticoltorigreveinchianti.com/esperienze.

Andrea Settefonti