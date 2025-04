Degrado e notti insonni. Non c’è pace al Crocifisso

Notti insonni al Crocifisso. A lamentare i disagi sono i residenti di alcune palazzine che, negli ultimi mesi, hanno segnalato la presenza di schiamazzi notturni, persone in stato di alterazione in strada e scampanellate fuori controllo ai citofoni. "Purtroppo non riusciamo più a dormire – raccontano i cittadini, che preferiscono rimanere anonimi – perché molte notti, e soprattutto il fine settimana, si aggirano vari individui che, a tutte le ore, suonano i campanelli e chiedono di entrare. Sono persone quasi sempre poco lucide, se non in stato di totale alterazione".

Le conseguenze sono anche grida, rumori e un via vai di gente che prosegue fino all’alba. "Non sappiamo bene cosa succeda – raccontano – crediamo che siano soggetti diretti in singoli appartamenti privati, ma sta di fatto che riposare è impossibile".

Anche nell’ultimo weekend, la pace pasquale è stata rotta dall’arrivo di un’ambulanza e dei carabinieri, per una persona fuori di sé in strada. "La situazione è peggiorata da inizio anno – raccontano ancora i residenti – e ci siamo trovati davanti agli scenari più strani: una persona seminuda in giro in piena notte, gruppetti di due/tre individui seduti negli androni all’alba, sconosciuti che suonano ai nostri campanelli chiedendo le cose più singolari, anche una scala a pioli ‘per poter provare a salire su un terrazzo’. Siamo tutti molto preoccupati e spaventati".

Al momento i residenti si sono organizzati con alcune chat e, in caso di situazioni sospette, si avvisano a vicenda, consigliando a chi è fuori di posticipare il rientro a casa o, a chi è dentro, di rinviare l’uscita. E, nelle situazioni più gravi, hanno chiamato loro stessi 112 e ambulanze.

Del caso si stanno occupando sia l’amministrazione comunale che le forze dell’ordine. "Siamo vicini ai residenti – spiega il sindaco di Signa, Giampiero Fossi (nella foto in alto) – perché capiamo come la situazione crei loro grande disagio. Sono state avvisate le forze dell’ordine e anche i nostri vigili stanno lavorando per gestire la cosa, che riguarda nello specifico alcuni palazzi. Non stiamo parlando di case popolari, ma di alcune abitazioni private, con problematiche che evidentemente si riflettono all’esterno. Stiamo lavorando, prima di tutto, per inquadrare in modo più chiaro la situazione".