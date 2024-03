Dal contadino alla modella, ecco i corsi professionali

Punta sulla formazione dei giovani, il Chianti. In particolare prova a legare la domanda di figure professionali che arriva dal territorio con le proposte delle varie realtà formative. Sono infatti, aperte le iscrizioni per diventare "contadini", operatori agricoli, con il nuovo corso di Chiantiform che prenderà il via a settembre. Intanto si sono diplomate le prime giovani modelliste nel settore della pelletteria, frutto della collaborazione tra i Comuni del Chianti e la casa di moda Furla. Quella per aspiranti contadini è una scuola gratuita per ragazze e ragazzi di età inferiore ai 18 anni, che consente di acquisire competenze finalizzate all’allestimento, alla manutenzione e alla cura delle aree verdi, aiuole, parchi, alberi e giardini, alla messa a dimora delle piante e alla gestione e all’applicazione delle necessarie tecniche colturali. Il corso Agri.Pro.Chianti è finanziato con risorse regionali, nell’ambito di GiovaniSì e possono iscriversi i minorenni che non hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Il corso prevede 2970 ore di lezione di cui 1085 di aula, 1085 di laboratorio e 800 ore di alternanza scuola lavoro in aziende del territorio. Altri corsi riguardano la potatura di vite, ulivo e piante di frutto, la vendemmia e le operazioni di cantine. A questi si affianca la moda. Nelle scorse settimane si è conclusa positivamente la prima edizione del percorso volto a formare figure professionali specializzate nella produzione dei modelli, in versione tradizionale e high tech. Giovani aspiranti modelliste, provenienti dall’area Chianti, che hanno seguito il corso di Furla, il cui stabilimento è situato nell’area industriale di Sambuca, hanno ottenuto il diploma e metteranno in pratica quanto appreso presso l’azienda di borse e accessori. Furla infatti sta valutando di attingere al corso per nuove eventuali assunzioni. Il corso ha visto la collaborazione tra Chiantiform e Furla. Info e iscrizioni, Chiantiform via della Libertà, 57, San Casciano 055 8294624 [email protected].