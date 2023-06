Dal 5 a 7 giugno torna 'School for future'

Firenze, 2 giugno 2023 - Dal 5 al 7 giugno, nel giardino dell'Itt Marco Polo di Firenze, torna 'School for future', terza edizione del Festival degli adolescenti. Gli eventi serali sono liberi, per i laboratori invece occorre prenotarsi. "Si tratta di un ricco calendario di laboratori ed eventi gratuiti - spiega il dirigente scolastico dell'Itt Marco Polo Ludovico Arte -, promossi da studenti e docenti del Marco Polo e aperti a ragazzi e adulti del territorio fiorentino. L'idea che sta alla base di questa manifestazione è la promozione di una diversa visione di scuola, quella di un luogo aperto al territorio, dove si costruisce la comunità attraverso contaminazioni sociali e culturali". "Con i giovani per i giovani, nella scuola per la scuola, ma non solo - ha dichiarato il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni -. Ci piace molto l'idea di un istituto scolastico che mette in atto la bellezza e la forza della cultura di prossimità".