Dal 4 aprile torna la Ztl estiva. E scattano le polemiche

Dal 4 aprile torna la Ztl estiva notturna. E tornano anche le polemiche. La limitazione (in vigorefino al 6 ottobre) riguarda il centro con i seguenti orari: dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo (come il passato anno). Confermata l’area interessata dai divieti: si tratta dei settori della ztl diurna, ovvero A, B e O cui si aggiungono i settori G e F validi solo per il provvedimento estivo. Si tratta rispettivamente delle aree di piazza Cavalleggeri-lungarno della Zecca Vecchia-piazza Piave e di quella dell’area di San Niccolò. Per tutelare il rispetto dei divieti saranno riattivate le porte telematiche poste ai confini della ztl con esclusione di quella in via dei Bastioni a causa del senso unico in vigore in viale Poggi.

Per il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale, Marco Stella, "si tratta di una norma che penalizza in maniera durissima negozi, bar e ristoranti", e "serve soltanto a riempire i parcheggi di prossimità della ztl". Stella assicura: "Se il centrodestra amministrerà Firenze, la cancelleremo". Forti critiche arrivano anche dal Comitato Oltrarno Futuro che aveva fatto proposte concrete al Comune per eliminare l’annosa questione della sosta selvaggia e ’abusiva’ (a scapito dei residenti) nell’area Ztl.