Dai domiciliari al pronto soccorso: un malore come pretesto per saccheggiare gli altri degenti

Mentre è ai domiciliari, ruba diverse bici per strada e anche il portafogli a una degente al pronto soccorso di Careggi. Così un 37enne fiorentino è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un provvedimento del tribunale che ha disposto l’aggravamento della misura con la custodia cautelare in carcere. È il risultato di un lavoro investigativo dei commissariati di Sesto e Rifredi. L’uomo era già ai domiciliari nella sua abitazione di Sesto per reati contro il patrimonio. Ma approfittando delle "ore libere" di permesso, ad aprile avrebbe rubato una bicicletta posteggiata in piazza Galvani, nei pressi della stazione. Grazie alle telecamere venne individuato e denunciato. Dopo qualche giorno, nel suo garage, la polizia ha scoperto altre otto biciclette, di sospetta provenienza furtiva. Alcune di quelle bici sarebbero state messe in vendita su un sito. Nel frattempo l’uomo è finito al centro di ulteriori indagini, per aver derubato una degente al pronto soccorso di Careggi, luogo dove nelle scorse settimane sarebbero stati messi a segno tre furti. A incastrarlo, le immagini della videosorveglianza. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe acquistato per quasi 300 euro di sigarette e ‘gratta e vinci’ con la carta della malcapitata. Inoltre, si sarebbe fatto ricoverare, in più occasioni per malori e per questo la polizia sta cercando di accertare se sia responsabile degli altri furti.