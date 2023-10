Da via pisana fino al centro. Lavori d’asfaltatura a La Luna

Lavori di asfaltatura in partenza su via Vecchia Pisana nel tratto dall’incrocio con via del Pollaiolo fino all’inizio del centro abitato de La Luna. Per consentire l’avanzamento dei cantieri, che sono a cura della Città Metropolitana di Firenze, la strada sarà chiusa al traffico veicolare dal 25 ottobre al 3 novembre dalle ore 21 alle 6.30. Il transito sarà garantito solo a frontisti e residenti. Per chi deve spostarsi fra il centro di Lastra a Signa e la frazione di Ginestra Fiorentina è quindi consigliabile utilizzare la Fi-Pi-Li oppure spostarsi sulla viabilità collinare alternativa. Sempre in tema di cantieri vanno avanti anche i lavori per la nuova rampa d’accesso al vecchio ponte, fra Signa e Lastra a Signa. I cantieri prevedono la posa di una nuova illuminazione pubblica e poi la sistemazione del marciapiede in via di Sotto. Successivamente sono previsti il montaggio delle travi prefabbricate della rampa e la formazione dell’impalcato, insieme ad altri interventi a completamento del progetto, come i marciapiedi e le opere di finitura (guard-rail, parcheggi, illuminazione). Il programma degli interventi potrà subire variazioni in base alle condizioni atmosferiche e alle forniture di materiali e attrezzature. I lavori sono ripartiti dopo un lunghissimo stop.

Lisa Ciardi