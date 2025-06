Da Tavarnuzze alla Palestina. Solidarietà a cena con Emergency

Da Tavarnuzze alla Palestina, la cena organizzata dalla Casa del Popolo della frazione imprunetina vuole dare un contributo concreto al popolo palestinese. La serata è in programma per domani sera al costo di 20 euro nella sede di via Gramsci 5: informazioni e prenotazioni al 338.4918373. All’evento sarà presente il Comitato di Emergency Firenze, che racconterà il lavoro che l’associazione sta svolgendo in Palestina e in altri contesti di crisi umanitaria. E proprio a Emergency è destinato il ricavato della serata, a sostegno dei suoi progetti in Palestina e negli altri luoghi in cui opera attivamente per portare cure gratuite e diritti.

Impruneta terra di diritti anche nella manifestazione che è stata organizzata domenica scorsa: in tanti hanno partecipato all’iniziativa della 4 giorni del ’C’è di peggio fest’ organizzata dalla Casa del Popolo al parcheggio delle Campora e alla palestra delle scuole medie per l’80° anniversario della Liberazione. Ognuna delle giornate ha avuto un tema portante. Se quello di ieri erano i quesiti referendari, domenica il focus era sulle discriminazioni di genere, con laboratori educativi, talk di sensibilizzazione contro ogni forma di violenza e un corteo nel capoluogo al quale ha partecipato anche il sindaco Riccardo Lazzerini, sfilando al fianco di donne e uomini con cartelli che inneggiano ai diritti e alla parità. Perché, si leggeva su alcuni striscioni, la diversità non fa paura.