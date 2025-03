"Da sempre con chi soffre. Cerchiamo altri volontari"

Cabaret Paris, Amazing Show and Burlesque è il nuovo evento firmato dalla Fondazione Ant. "Oltre 350 persone hanno risposto al nostro invito per sostenere il progetto Bimbi in Ant" sottolinea Simone Martini, delegato Ant Toscana. Quello di questa sera è un momento importante per l’attività Ant. "Gli eventi sono fondamentali per raccogliere fondi e finanziare i nostri progetti, tra cui il programma di prevenzione oncologica gratuita e l’assistenza domiciliare ai malati di tumore. Grazie a questi momenti di solidarietà possiamo garantire visite specialistiche e cure a chi ha bisogno, senza alcun costo per i pazienti".

Quali sono i numeri dell’assistenza che offrite in Toscana? "Nel 2024 abbiamo assistito 700 famiglie e realizzato 1.936 visite di prevenzione oncologica gratuita, rivolte sia agli adulti che ai bambini. Il nostro team è composto da dieci medici, sette infermieri e quattro psicologi. Ci occupiamo dell’assistenza fino alla fine della vita, garantendo cure di qualità e supporto psicologico sia durante la malattia che dopo, per i familiari. Il nostro personale sanitario è regolarmente retribuito, perché vogliamo garantire continuità e professionalità nell’assistenza".

Come gestite le emergenze? "La nostra organizzazione prevede sempre la reperibilità di un medico o un infermiere, anche di notte. In caso di urgenza, il sanitario di turno cerca di fornire assistenza telefonicamente, ma se necessario si reca personalmente a casa del paziente. Questo garantisce una continuità assistenziale che è essenziale per chi sta affrontando la malattia".

Vi basate molto sul volontariato. La situazione attuale?

"Purtroppo c’è un calo delle vocazioni. Ant è nata grazie ai volontari e loro rappresentano ancora oggi la nostra forza. Siamo alla ricerca di persone che vogliano aiutarci, anche per accompagnare le famiglie".

Altro tema importante sono i lasciti testamentari.

"Stiamo iniziando a stimolare la cultura del lascito solidale. Ci sono persone sole che potrebbero destinare parte del loro patrimonio ad Ant. Alcuni hanno già scelto di farlo, lasciando un segno tangibile della loro generosità. È un gesto che può davvero fare la differenza per il futuro di Ant e dei pazienti".

Le prospettive per il 2025?

"Abbiamo iniziato con una nuova programmazione di visite gratuite. La prevenzione è un pilastro fondamentale della nostra attività: vogliamo renderla accessibile a tutti".

Rossella Conte