Da questa domenica, riparte il servizio 'Circolare a Vallombrosa' da Reggello

Da questa domenica, riparte il servizio "Circolare a Vallombrosa". Fino al 27 agosto, un mezzo pubblico porterà i cittadini da Reggello e Cascia (di fronte al Museo Masaccio) fino al Vignale con fermate intermedie in luoghi meta di turismo e passeggiate, ossia Pietrapiana, Saltino, Secchieta, Abbazia di Vallombrosa, il bivio della Consuma, Vignale e poi ritorno. Le corse come una navetta iniziano alle ore 8 e terminano alle 18,55. Nelle ultime tappe in montagna, dal bus si accede direttamente a suggestivi itinerari da fare a piedi. Il pulmino sarà a disposizione anche dei turisti e cittadini che soggiornano a Saltino e Vallombrosa, per poter andare nei negozi e locali del capoluogo o per visitare il Museo Masaccio e la Pieve millenaria di Cascia. Dal parcheggio del Vignale invece il bus potrà essere preso anche per andare al Pratone, all’Abbazia e al Saltino.

Ma.Pl.