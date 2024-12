Da Papaleo a Pivetti. Torna Auroradisera

Aurorasidera, la campagna abbonamenti. La rassegna partirà il 27 gennaio alle 21,15 con Paola Minaccioni in "Elena La Matta". Dal 23 dicembre aprirà anche la prevendita dei biglietti singoli per gli spettacoli. Tra i protagonisti dell’edizione 2025 oltre a Minaccioni, Rocco Papaleo, Veronica Pivetti, Tullio Solenghi. Un cartellone che nasce, come sempre, dalla collaborazione fra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e il Comune di Scandicci. I nuovi abbonamenti: oggi 10-13 al teatro, lunedì e martedì ore 17-20. Abbonamenti (60 euro); biglietti: 16 euro intero, 13 ridotto. Info: [email protected]