Da lunedi arriva il pediatra Poi altri medici

Arriva un nuovo ambulatorio pediatrico nel centro di Firenze. Da lunedì 28 agosto infatti, la pediatra Paola Mariotti riceverà nel presidio sanitario di lungarno Santa Rosa che, col suo ingresso e con l’arrivo, a breve, di altri colleghi pediatri e dei medici di medicina generale, diventerà a tutti gli effetti la nuova Casa della Salute Santa Rosa. Sempre qui è stato trasferito anche il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) eliminato dalla sede di Sant’Agostino per motivi di sicurezza e per il rischio di aggressioni, soprattutto notturne, ai danni dei medici in servizio. "L’arrivo della pediatra e in prospettiva quello della medicina generale – ha detto il coordinatore sanitario servizi territoriali della Ausl Toscana Centro, Lorenzo Baggiani – sono il primo passo del futuro sviluppo della Casa della Salute". "Siamo felici che a Santa Rosa apra un nuovo ambulatorio pediatrico che servirà una zona essenziale del centro storico – ha commentato l’assessore al Welfare Sara Funaro -. I presidi pediatrici e quelli di medicina generale sono fondamentali per le famiglie e fanno diventare questi luoghi a tutti gli effetti Case della Salute, un progetto nel quale crediamo molto e che sosteniamo con convinzione, trattandosi di servizi vicini ai cittadini". Il presidio sul lungarno Santa Rosa è già sede di numerose attività tra cui gli ambulatori di specialistica. Con l’arrivo di nuove professionalità dovrebbe essere incentivata la presa in carico dei casi complessi, grazie alla collaborazione tra medici di medicina generale, infermieri di comunità e specialisti. Nella zona di Firenze centro sono nove in tutto i pediatri presenti e undici gli studi in cui attualmente esercitano.

