Da 70 anni nel settore: "Anche gli imprenditori dovrebbero manifestare per chiedere attenzione"

movimento generato dallo sciopero che verrà fatto il 12 parla chiaro. Tenere nascoste le difficoltà non ha aiutato il settore: da due anni almeno si vedono i segni di un cambio di rotta. Oggi lo abbiamo davanti agli occhi". Potrebbe avere un senso e non una provocazione se questo sciopero che nasce dai lavoratori vedesse sfilare in piazza anche le imprese? "Con tutte le cautele del caso, gli imprenditori e gli artigiani potrebbero davvero manifestare coi lavoratori in questa richiesta di attenzione da parte delle istituzioni.

I lavoratori sono in profonda difficoltà e forse da parte

del sistema delle imprese

non c’è stata sempre accortezza quando i primi segnali cominciavano ad arrivare. Adesso bisogna studiare le trasformazioni del contoterzismo. Penso agli accorpamenti vistosi. Il rischio

è che questo territorio sia

depauperato o snaturato". morv