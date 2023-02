Croce Rossa Italiana: alla Biblioteca Spadolini il fondo librario completo

Costantino Danese, Francesco Caponi, Cosimo Ceccuti, Maria Enrica Monaco, Donata Spadolini

Firenze, 17 febbraio 2023 - Consegnato questa mattina al presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia Cosimo Ceccuti il fondo librario costituito da 59 volumi dedicati alla storia della Croce Rossa Italiana. A recapitare i volumi è stato il presidente del Comitato regionale toscano di CRI Francesco Caponi, in visita alla sede della Fondazione “Il Tondo dei cipressi” di Pian dei Giullari: “Un luogo magico -sono state le sue parole-, ideale per ospitare, negli spazi della sua Biblioteca, questa raccolta di studi e di lavori sulla storia della nostra associazione, che è poi anche la storia del nostro Paese. Tra le pubblicazioni vogliamo ricordare i diari del fondatore della Croce Rossa Italiana Henry Dunant, mandati alle stampe nella loro versione autentica ed originale, grazie all'impegno del compianto Professor Paolo Vanni. Di particolare rilievo sono anche gli studi sulla storia della Croce Rossa Italiana dalla sua fondazione alla Prima guerra mondiale, nonché altri volumi su singoli episodi della CRI, in tempi di pace e di guerra, nelle emergenze e nella quotidianità. D'ora in poi -conclude il Presidente Caponi- questi volumi potranno essere consultati non solo da coloro che svolgono ricerche e studi sulla Croce Rossa, ma da chiunque sia intenzionato ad approfondire la storia d'Italia”.



“Ringrazio di vero cuore il Presidente Francesco Caponi – è il commento di Cosimo Ceccuti-. Tenevamo molto ad avere la raccolta completa delle pubblicazioni del Comitato regionale della Croce Rossa Italiana nella grande biblioteca di Giovanni Spadolini, anche in memoria del padre Guido, medaglia d'oro al Valor civile, caduto proprio come volontario della Croce Rossa l'11 marzo 1944, sotto i bombardamenti americani su Firenze”.

All'evento erano presenti Costantino Danese, vice presidente regionale CRI, Maria Enrica Monaco, referente della Raccolta museale CRI, Maria Donata Spadolini, consigliere della Fondazione Spadolini e Riccardo Romeo Jazinski, responsabile Ufficio storico CRI di Firenze.

Il fondo librario della Croce Rossa Italiana sarà disponibile alla consultazione del pubblico negli spazi della Biblioteca Spadolini, in Via Pian dei Giullari 36A, a Firenze (Info: 055.2336071)