Corsa del Centenario, il ricavato all’Airc: oltre 6mila euro

Firenze, 6 ottobre 2023 – La Corsa del Centenario del 17 settembre fu funestata dai tragici eventi delle Frecce Tricolori a Torino, ma le gare in tutta Italia per il centenario dell'Aeronautica non potevano essere arrestate e anche se molto sobriamente sono state effettuate. La società organizzatrice che si è fatta carico dell'organizzazione logistica e quindi di raccogliere il ricavato delle iscrizioni è stata la UP Isolotto di Firenze che ha oggi effettuato un bonifico alla Airc di oltre 6mila euro, l'intero ricavato al netto delle spese .