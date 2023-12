Corone d’oro scontro politico: "Non c’è dialogo"

L’assegnazione delle Tre Corone d’oro, massima onorificenza rignanese, ha creato malumori politici. Non per le persone scelte, i fratelli Giuliante che hanno salvato la vita a un concittadino usando il defibrillatore, ma per la modalità. Dominga Guerri (foto) di Insieme per Rignano, ha inviato una lettera al presidente del consiglio comunale. "Nel dichiarare che è stata votata favorevolmente dagli altri gruppi ha lasciato intendere che il nostro avesse votato contro, strumentalizzando e stravolgendo il ragionamento delle due commissioni dedicate". Nel corso della discussione sul premio, ricorda, "per rispetto dei candidati, ci siamo astenuti dal manifestare lo sconcerto per l’evidente non conoscenza delle regole, l’esposizione al ridicolo di una maggioranza capace di presentare due candidati in competizione, l’assenza di dialogo con la minoranza". Ma soprattutto, denuncia Guerri, si è manifestata "la noncuranza dei 31 protocolli dei cittadini arrivati per un altro candidato: il Comune deve farsi interprete dei dei sentimenti della cittadinanza". Per il "mancato rispetto del regolamento, ci siamo astenuti dal voto". Segnala una presunta "mancata imparzialità e costruttività" e che "non era mai accaduto che la giunta rifiutasse il verbale compilato dal presidente".