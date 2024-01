Controlli sul territorio. Ritirate quattro patenti. Identificate 63 persone

I carabinieri della Compagnia di Pontassieve comandati dal Capitano Alessandra Giardino, con l’ausilio di personale della del 6° Battaglione "Toscano", hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Rufina, Pontassieve, Pelago, Londa e San Godenzo. Un lavoro intenso e capillare, finalizzato alla prevenzione e repressione delle condotte pericolose da parte di chi è sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o di alcool, oltre che nei confronti dei furti in abitazione. Sono stati effettuati numerosi controlli alla circolazione stradale sulle principali arterie e nei luoghi di aggregazione dei più giovani, dai locali pubblici alle zone residenziali. Un lavoro che ha portato all’identificazione di 63 persone, a numerose contravvenzioni al codice della strada ed al ritiro di sei patenti. Quattro persone - tra le quali un ventenne ed un uomo di 39 anni - sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica e due per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L.B.