Controlli, personale non a norma. Giù il bandone per due parrucchieri

Multe e chiusure per due parrucchieri e un autolavaggio, a Signa. Nel primo caso, durante i controlli di routine, la polizia municipale ha scoperto ben due attività di parrucchiere svolte in assenza di personale con la necessaria qualifica tecnico-professionale, obbligatoria per garantire la sicurezza e legalità dei servizi alla persona. In entrambi i controlli gli agenti hanno trovato un addetto intento a tagliare i capelli a un cliente, mentre diverse altre persone erano in attesa del loro turno all’interno del locale.

Secondo quanto si apprende dai vigili, il presunto acconciatore avrebbe esercitato in assenza del responsabile tecnico. Non solo: a seguito della contestazione della violazione i titolari dell’attività avrebbero poi comunicato il nominativo del responsabile indicando però persone con documentazione non conforme.

Per questo, gli uffici hanno emesso un’ordinanza di cessazione dell’attività e immediata chiusura ed emesso due multe da 500 euro l’una. "Invitiamo i cittadini a diffidare quando i prezzi sono eccessivamente bassi – spiega il comandante della municipale Fabio Caciolli – perché spesso si tratta di un campanello d’allarme". Ma la chiusura è scattata anche per un autolavaggio, per carenza del certificato di agibilità dei locali.

I controlli, effettuati presso un’attività da poco aperta, hanno permesso di verificare che le acque reflue industriali non andavano nella rete fognaria, ma venivano depurate in alcune vasche di decantazione per poi essere riutilizzate. Pur non essendo state rilevate violazioni di tipo ambientale, l’immobile sarebbe risultato privo dei requisiti urbanistici e, in particolare, del certificato di agibilità. Da qui la diffida alla prosecuzione dell’attività di con la chiusura immediata.