Controlli a tappeto dei bus turistici a Firenze, 18 veicoli controllati, 9 violazioni riscontrate

Non si fermano i controlli da parte della polizia municipale ai bus turistici in transito su Firenze. Il reparto Rifredi ha infatti eseguito numerosi controlli mirati, questa volta ai pullman in transito e in sosta nel Quartiere 5. Sono 18 i bus attentamente controllati su cronotachigrafo, posizione lavorativa del conducente, dotazioni di sicurezza, estintori, martelletti alle uscite di sicurezza, ceppi fermaruote, usura pneumatici, revisione, igiene e pulizia del veicolo, verifica documentazione di viaggio e tutto quello che riguarda la sicurezza compreso interrogazione banche dati ed eventuali violazioni sul territorio italiano tramite portale nazionale delle infrazioni. Sono 9 le violazioni riscontrate, di cui 4 a bus stranieri trovati in transito senza permesso Ztl bus Firenze (con sanzione di 87 euro e obbligo di regolarizzare l’accesso nella ztl) e 5 ( 3 stranieri e 2 italiani) trovati in sosta.

Sempre per restare in tema, una navetta turistica trovata in giro in maniera irregolare è stata multata e sequestrata. E’ successo nei giorni scorsi quando una pattuglia del reparto Fortezza ha fatto un controllo in piazza San Lorenzo. A seguito degli accertamenti è emerso che la targa francese, di immatricolazione temporanea rilasciata per l’esportazione per permettere una immatricolazione definitiva, era scaduta il 5 giugno senza che fosse stata eseguita l’immatricolazione italiana. Per questo gli agenti hanno eseguito il sequestro del veicolo ai fini della confisca e ha redatto il verbale, che è stato inviato alla Prefettura per la quantificazione della sanzione. Il veicolo è risultato anche privo di copertura assicurativa con conseguente verbale di 866 euro e sequestro.