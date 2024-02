Contributo comunale per gli affitti . A disposizione oltre 127mila euro

Sarà di oltre 127mila euro totali il contributo a integrazione del canone di locazione che il Comune erogherà alle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno partecipato al bando specifico e sono rientrati in graduatoria. Con una determina dell’Area Servizi alla persona è stato anche stabilito di incrementare la percentuale di erogazione nella fascia di reddito A dal 54 al 61% e nella fascia B dal 22 al 24,3%. I contributi saranno ora liquidati con un atto successivo. "Per il Comune – sottolinea l’assessore alla Casa e Politiche sociali Stefano Pelagatti – si è trattato di un grosso sforzo economico perché non abbiamo potuto usufruire di alcun contributo del Comune. Quindi abbiamo dovuto prevedere risorse del bilancio cui abbiamo deciso di aggiungere metà del Fondo sociale che avevamo destinato, a suo tempo, a misure di solidarietà condividendo con le organizzazioni sindacali gli obiettivi della destinazione del fondo stesso". Nello specifico per il contributo affitti l’amministrazione comunale aveva già previsto lo stanziamento in bilancio, per il 2023, di 94 mila euro per coprire la mancata erogazione del fondo statale cui si sono aggiunti i 25mila euro del Fondo di solidarietà e 8mila euro assegnati dalla Regione Toscana: "Siamo riusciti – prosegue Pelagatti – a garantire l’erogazione del contributo per 97 nuclei sulle 110 domande arrivate. Le richieste si sono mantenute più o meno costanti rispetto al 2022 erano state 106 quindi di poco inferiori".

S.N.