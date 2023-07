Confronto fra sindacati e Ovs L’azienda precisa: "Le affermazioni della Uil sono prive di fondamento"

In merito alle dichiarazioni del segretario generale della UilTucs Toscana, Marco Conficconi, sul gruppo Ovs, la mancanza di conciliazione fra vita e lavoro e la richiesta dell’azienda di allungare i turni ai propri dipendenti, precisa quanto segue. "Il confronto con le organizzazioni sindacali – spiegano da Ovs – è in corso da tempo alla luce del sole e ha l’obiettivo di raggiungere un accordo su un nuovo orario di lavoro rivedendo i turni spezzati con orari fluidi, sia giornalieri che settimanali, che agevolino le persone per dedicarsi maggiormente anche alla loro vita privata". "Le affermazioni di Conficconi – concludono dal gruppo Ovs – sull’atteggiamento dell’azienda sono prive di fondamento e rischiano di minare il clima di serenità e costruttività che sta animando il tavolo".