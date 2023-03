Concorso "Un giorno in Senato" Marcheschi premia gli studenti del liceo classico Galileo

Ieri in Senato i ragazzi della classe 5ª C del liceo Galileo sono stati premiati dal senatore Paolo Marcheschi e dalla senatrice Donatella Campione quali vincitori del concorso nazionale ’Un giorno in Senato’. "Sono orgoglioso – dice Marcheschi, capogruppo in commissione Cultura al Senato - di aver premiato i ragazzi del Galileo. ‘Un giorno in Senato’ offre ai ragazzi di entrare nel vivo del procedimento legislativo, presentando un disegno di legge ad hoc. Il tema scelto è stato la reintroduzione e lo sviluppo dell’energia nucleare in Italia. Si è trattato di un bel confronto costruttivo".