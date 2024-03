Concorso di pittura. Stop per un anno

Anno di stop per il Concorso nazionale di pittura Città di Lastra, organizzato dalla Pro Lastra Enrico Caruso. "L’antico Spedale di Sant’Antonio – si legge nella nota dalla Pro Lastra - sede del Concorso nazionale è al momento inagibile per i lavori di restauro in corso. Non essendo disponibili altri ambienti idonei, a livello di spazio, di sicurezza e di prestigio, il Concorso è rimandato all’anno prossimo. Ci dispiace per il disagio, ma confidiamo di ripartire nel 2025 con l’edizione numero 56".