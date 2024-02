Concludere l’opera in segno di rispetto

Canè

Premessa: tutte le voci che escono dal cuore hanno valore e dignità. E l’idea di creare un parco pubblico nell’area dove si è consumata la tragedia di via Mariti, ne ha ancora di più. Ma se di fronte alla morte, terribile, straziante, di cinque lavoratori, i cui resti dovranno subire anche lo sfregio di un’autopsia, il cuore non può che battere e sanguinare, la ragione può indurre a conclusioni diverse: che quell’opera vada portata a termine, ad esempio. Per almeno tre motivi. Primo. Per rispetto delle vittime, il modo migliore di onorarli e ricordarli può essere proprio concludere il lavoro che stavano facendo con altri colleghi che da quel cemento ricavavano a loro volta un salario, una fonte di reddito per mantenere le proprie famiglie. E parliamo ovviamente di un cantiere che dovrà essere modello di rispetto massimo di tutte le normative in tema di contratti e di sicurezza. Fermarsi ora, insomma, creerebbe involontariamente un’altra goccia di precarietà e disoccupazione. Secondo. Un grande magazzino significa occupazione, tanta, utile, utilissima, in un momento in cui l’economia batte in testa. Sarebbe un secondo ulteriore, possibile paradosso: un incidente sul lavoro che "toglie" seppur indirettamente lavoro. Terzo. Forse è cinico dirlo, ma la realtà è che se non si fossero conclusi tutti i cantieri funestati da incidenti, anche gravi, gravissimi, in Italia e nel mondo non vi sarebbe il 90% delle opere pubbliche e tantissime aziende sarebbero chiuse. Concludendo. Fuori da qualche polemichetta politica, saranno ovviamente l’azienda in primo luogo e le autorità competenti a decidere. Questa tragedia può e deve essere comunque lo spartiacque per una svolta: non si può e non si deve morire così. Quindi, è doveroso fissare in qualche modo un ricordo di quanto accaduto. Ma non è togliendo opportunità di lavoro, forse, che si può onorare al meglio chi è caduto. Sul lavoro.