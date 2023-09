Concerto per arpa a Figline Incisa: "Garibaldi, su il sipario" - Ingresso Gratuito

"Le due Selene" aprono domani alle ore 18 la 38ª stagione concertistica del Teatro Comunale Garibaldi. Il concerto per arpa al ridotto sarà a ingresso gratuito. Protagoniste Aran e Nora Spignoli Soria: nonostante la giovane età (sono nate nel 2006), hanno già alle loro spalle una carriera invidiabile, vincendo come duo numerosi concorsi internazionali. Si sono esibite anche in tv. Si tratta del primo di 4 appuntamenti curati dagli Amici della Musica di Firenze all’interno della programmazione concertistica del comunale. Sei invece gli spettacoli (in abbonamento) dell’Orchestra Regionale della Toscana a partire dal 23 dicembre. Prima di ogni concerto, appuntamento gratuito con "Invito all’ascolto" per approfondire le musiche e il contesto storico dei brani www.teatrogaribaldi.orgbiglietteria