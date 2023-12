Comunità educante, i corsi al via a gennaio

Prenderanno il via a gennaio i percorsi di formazione gratuiti per insegnanti, educatori e genitori organizzati dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle attività della Comunità Educante di Scandicci che accomunano scuole, famiglie, associazioni sportive e culturali, circoli, parrocchie, istituzioni, centri di socialità e, in generale, ogni persona coinvolta nella crescita di ragazzi e ragazzi sul territorio. I percorsi formativi destinati ai docenti saranno tre in particolare rivolti a insegnanti di sostegno o curriculari della scuola primaria delle scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado con temi da trattare sicuramente interessanti come quelli della programmazione scolastica per la fascia 0-6, il ruolo della maestra oggi in un mondo in continua trasformazione e la preadolescenza. Gli appuntamenti dedicati ai genitori si terranno invece tra febbraio e marzo: le iscrizioni sono già aperte sia per la parte dedicata agli insegnanti che per le famiglie. I corsi sono di AllenaMente Centro di apprendimento e ricerca Scandicci e fra gli obiettivi dichiarati dell’iniziativa ci sono anche quelli di "individuare i campanelli d’allarme e capire come poter intervenire a scuola" e "comprendere il valore del benessere scolastico per alunni e insegnanti". Ulteriori informazioni sul sito del Comune.