Commercio. Doppia iniziativa

"Un negozio aperto o chiuso da noi fa la differenza tra un paese vivo e un paese morto". Il paese è quello di Marradi, e a dir così è il sindaco Tommaso Triberti (nella foto). Sono stati e sono anni difficili per il comune dell’Alto Mugello, che in breve ha collezionato alluvioni e terremoto. Ed anche gravi problemi nei collegamenti, specialmente con la Romagna. Da qui l’impegno del Comune a sostenere la rete commerciale locale. E ora il sindaco Triberti e il vicesindaco Andrea Badiali, hanno annunciato altre due iniziative. Alla presentazione di queste iniziative c’erano anche i rappresentanti di Confesercenti e Confcommercio, e Letizia Tempesti di Confesercenti lo ha sottolineato: "Seguo tanti Comuni in Mugello, Val di Sieve e Valdarno: ma attività di sostegno concreto come quelle di Marradi non ci sono da altre parti". Per prima cosa è stato approvato un nuovo regolamento per l’erogazione di ristori alle attività che subiscono disagi a causa di lavori e cantieri. Questa necessità era stata fatta presente dalla minoranza di centrodestra e la giunta ha raccolto. Il secondo sostegno è legato al periodo natalizio. Si rilancia ’Dona Marradi’, promozione già sperimentata qualche anno fa, e ora rafforzata grazie a un investimento di 25mila euro.

Paolo Guidotti