’Città dei lettori’. Lo sbarco in città

Lo yoga fa il suo ingresso tra i libri della biblioteca : in collaborazione con "La Città dei lettori" il ciclo "Esperienza book" sarà preceduto da una pratica yoga L’obiettivo, spiega l’assessore alla cultura Eleonora François, "è ricercare il benessere dalle pagine di un volume". Il primo ciclo parte domani alle dieci dal celebre romanzo di Antoine de Saint-Exupéry "Il piccolo principe", per proseguire il 2 dicembre con "Il gabbiano Jonathan Livingston" di Richard Bach; gli altri due incontri saranno il 20 gennaio con la lettura de "Il profeta" di Kahlil Gibran e il 10 febbraio "Manuale del guerriero della luce" di Paulo Coelho. L’ingresso, anche allo yoga, è gratuito prenotando a [email protected]. Sempre in tema di cultura che allarga i propri orizzonti, riprende il suo viaggio anche la "Carrozza 10"