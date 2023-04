Cinque milioni sul piatto, per scuole e sport

E’ di quasi cinque milioni il valore delle opere pubbliche messe in campo dalla giunta Sottani per la realizzazione di nuovi impianti sportivi, il miglioramento dei servizi legati alla viabilità con la creazione di nuovi parcheggi e la ristrutturazione delle coperture dei cimiteri nelle frazioni. Per quanto riguarda lo sport è in corso la progettazione della realizzazione di un nuovo impianto sportivo nel capoluogo, dotato di campi da tennis e Padel. L’intervento è stato finanziato grazie alle linee di finanziamento del Pnrr, nell’ambito dei progetti integrati di rigenerazione urbana, per un investimento pari a un milione e mezzo di euro. "Allo studio anche il progetto – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Romiti - per il rifacimento dell’impianto di illuminazione per il campo sportivo di Strada in Chianti, per il quale è stata prevista una spesa di 100mila euro. Per il campo sportivo di San Polo è stata finanziata l’illuminazione dell’impianto per un importo pari a 85mila euro".

Interventi anche sul fronte parcheggi. In questo caso il Comune sta elaborando la progettazione di nuove aree di sosta nelle frazioni Passo dei Pecorai, Greti e la sistemazione dell’area a verde integrata con posti auto a Chiocchio nella zona nord. Quest’ultimo intervento da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione comporta una spesa pari a 160mila euro.

Interventi poi ai cimiteri delle frazioni con la ristrutturazione delle coperture a Strada in Chianti e Panzano, per le quali sono previste disponibili oltre 200mila euro. Altra opera è la progettazione della ristrutturazione della scuola primaria Domenico Giuliotti del capoluogo. Tra le opere ultimate nelle scorse settimane c’è invece la sistemazione dei giardini di Sant’Anna che ha richiesto 50mila euro.

A Panzano è invece già finanziata, e pronta a partire, la ristrutturazione degli edifici scolastici: si tratta del miglioramento energetico e sismico della scuola dell’infanzia "Gianni Rodari" e della scuola primaria "Dante Alighieri"; tutti lavori che sono in fase di affidamento e prevedono un investimento di circa 2 milioni e 450mila euro. Sempre a Panzano è prossimo l’avvio del cantiere per la ristrutturazione del Palazzo della Pinacoteca con un plafond di 50mila euro.

Andrea Settefonti