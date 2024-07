Cimitero di San Mauro a Signa. Passi avanti per la ristrutturazione

Dovrebbero partire entro la fine dell’anno i lavori per la costruzione dei nuovi forni del cimitero di San Mauro a Signa. Un progetto molto atteso, più volte sollecitato dai cittadini e oggetto di frequenti polemiche da parte di residenti e forze di opposizione. Il camposanto, come è noto, è d’altronde da anni in un profondo stato di degrado che vede vari loculi puntellati e a rischio crollo. Dopo alcuni interventi tampone, ora la struttura dovrebbe essere oggetto di lavori più ampi. "In queste settimane – ha detto il sindaco Fossi - sta proseguendo la progettazione per demolire i loculi pericolanti e permettere di iniziare la costruzione di forni e ossari. A settembre, conferiremo l’incarico per la progettazione strutturale e organizzeremo una conferenza di servizi con Soprintendenza, Ausl, Commissione edilizia e commissione del paesaggio".

Dopo varie polemiche, all’inizio dell’anno, il Comune ha interrotto il rapporto con la vecchia società di gestione dei cimiteri comunali (con la quale è in corso un contenzioso), riprendendo in mano la situazione e dando il via ad alcuni lavori. La manutenzione è stata quindi affidata al Consorzio Opere della Misericordia che ha iniziato ulteriori interventi, mentre il Comune ha annunciato la costruzione di 112 loculi e 80 ossari di varie dimensioni. Intanto, nell’attesa di lavori risolutivi, le polemiche sono proseguite. Proprio a partire delle condizioni del cimitero di San Mauro, il sindaco di Signa Giampiero Fossi, è stato oggetto di volantini e falsi necrologi con tanto di nome e foto, mentre davanti al Comune sono stati trovati pezzi di lapidi e croci divelte. La speranza è che, dopo tanta tensione e altrettanti annunci, la situazione del camposanto possa essere risolta.

Lisa Ciardi