Ciclovia, convenzione tra Comuni. Ecco il maxi piano di manutenzione

Uno schema di convenzione tra la Regione Toscana, la Metrocittà e i Comuni di Campi Bisenzio, Empoli, Fiesole, Firenze, Montelupo Fiorentino, Scandicci e Signa per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei tracciati delle ciclovie d’interesse regionale, per l’anno 2024. La relativa proposta è stata approvata all’unanimità dal Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, dopo essere stata presentata dalla consigliera della Metrocittà delegata a ciclovie e piste ciclabili, Alessandra Innocenti. Il provvedimento riguarda, in particolare, il tratto fra Scandicci e le Signe.

"La Città Metropolitana - ha dichiarato la consigliera Innocenti - sarà capofila dell’accordo sulla mobilità sostenibile, stilato in base alla normativa regionale vigente sulla creazione di reti ciclabili interconnesse e protette e sulla gestione e manutenzione dei percorsi". In particolare, è previsto che la manutenzione dei tracciati ciclabili, nuovi e preesistenti, sia a carico degli enti proprietari nel cui territorio i percorsi insistono e che, in caso di itinerari che attraversano più Comuni, gli accordi di programma dovranno definire la ripartizione dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria per i quali la Regione Toscana è autorizzata a concedere contributi. Ad agosto 2024 la Regione Toscana ha approvato lo schema di convenzione presentato in Consiglio metropolitano e da sottoscrivere tra Regione e gli enti coinvolti che sono appunto la Metrocittà quale capofila e i sette Comuni interessati.

"La manutenzione delle ciclopiste – ha dichiarato Claudio Gemelli di "Per il cambiamento" - spetterà ai Comuni che riceveranno i contributi, ma si deve fare in modo che la manutenzione sia adeguata, per non sprecare gli investimenti e perché le piste siano illuminate".