"Ciao Armando Chang. Amico e grande legame con la comunità cinese"

"Shao Wu Chang, battezzato Armando, è stato uno di quei personaggi che hanno contribuito a superare le tensioni causate dalla forte concentrazione di cittadini cinesi, nella frazione di San Donnino all’inizio degli anni novanta del secolo scorso": è con queste parole che il parroco fiorentino don Giovanni Momigli vuole rendere omaggio e ricordare la figura e l’importanza di Armando Chang (nella foto a destra) per il fondamentale ruolo da lui svolto nella comunità di Campi Bisenzio ma anche della stessa città di Firenze . "Con la sua morte – prosegue don Momigli – perdo un amico. Tutti perdiamo una persona autorevole, un personaggio chiave della vita sociale campigiana e fiorentina degli anni Novanta e non solo. Con lui viene meno anche un pezzo della vivente memoria storica di anni difficili – tiene a sottolineare don Momigli – . Si deve al suo coraggio e alla sua intraprendenza, ad esempio, la nascita, nell’aprile 1992, dell’Associazione d’amicizia dei cinesi a Firenze per favorire la conoscenza e le relazioni, specialmente con le istituzioni, e l’aver creato le condizioni per unire le realtà associative cinesi fiorentine, per arginare le pericolose derive che potevano seguire dopo gli scontri fra un gruppo di cittadini cinesi e le forze dell’ordine, avvenuti all’Osmannoro il 29 giugno 2016. "Nella mia azione di parroco di San Donnino a Campi – conclude il suo ricordo don Momigli – sul fronte dell’immigrazione devo molto ad Armando. Ma penso debbano molto ad Armando Chang anche le istituzioni italiane e cinesi".

Il funerale domenica mattina alle 8 nella chiesa della Misericordia di Pistoia.