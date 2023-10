Lavori urgenti sul viadotto all’Indiano, chiude una rampa per una settimana

Firenze, 28 ottobre 2023 – A causa di lavori urgenti, chiude una rampa del viadotto all’Indiano. Il provvedimento, annunciato dal Comune di Firenze, sarà effettivo da oggi, sabato 28 ottobre, e durerà una settimana.

"Per lavori urgenti dalle 8 di oggi sarà chiusa la rampa di uscita su via Pistoiese del Viadotto dell'Indiano sulla direttrice verso Scandicci. L'intervento – si legge in una nota di Palazzo Vecchio – proseguirà fino al 6 novembre”.

Nella mattinata di oggi, sabato 28, l'impresa esecutrice posizionerà la segnaletica di preavviso con indicazione dei percorsi alternativi.