Chirurgia, boccata d’ossigeno. Nuovo reparto da 13 posti letto

Da ieri mattina l’ospedale di di Santa Maria Annunziata ha attivato un nuovo reparto con 13 posti letto che andranno a supportare l’importante attività chirurgica svolta dalle diverse discipline chirurgiche del presidio.

Una parte dei posti letto, in particolare, verranno riservati al Centro di riferimento Hub per il trattamento delle Infezioni Osteoarticolari Periprotesiche che ha sede presso l’ospedale di Ponte a Niccheri dal 2019, nell’ambito del Dipartimento delle Specialità chirurgiche della Asl Toscana Centro.

Un contributo sicuramente utile visto che le infezioni osteoarticolari e periprotesiche rappresentano la complicanza più temuta della chirurgia ortopedica e traumatologica, per gli esiti spesso invalidanti e per l’importante impatto sui costi per la Sanità Pubblica.

L’assistenza sarà ‘multidisciplinare’: presso il Centro Hub è infatti previsto un percorso clinico assistenziale con la presa in carico e la cogestione di questi pazienti da parte dell’ortopedico e dell’infettivologo e che si avvale della consulenza delle altre discipline dell’Ospedale di S. Maria Annunziata e del Dipartimento Chirurgico (Anestesista, Chirurgo Generale e Vascolare, Urologo, Chirurgo Plastico).

L’apertura di questo reparto andrà ad implementare anche tutta l’attività chirurgica del presidio, attività decisamente in crescita negli ultimi anni.

L’ospedale è infatti sede di una Melanoma Unit, svolge attività di Chirurgia Plastica ed è dotato di un team della Breast Unit per la chirurgia senologica.

Presenta un’importante attività di Chirurgia Generale, Urologia e un’attività ortopedico-traumatologica con un team dedicato alle infezioni protesiche.

Per la Ginecologia è presente l’attività chirurgica e un percorso diagnostico terapeutico assistenziale di Oncologia Ginecologica che si occupa dei percorsi donna e certificato a livello nazionale dalla fondazione Onda.

Il lavoro effettuato da chirurghi, anestesisti e infermieri è in collegamento multidisciplinare con il dipartimento Oncologico.

Dipartimento che ha sede presso l’ospedale di Santa Maria Annunziata, attraverso la struttura di oncologia medica, comprendente alcuni servizi sanitari anche presso l’ospedale Serristori, oltre che con la struttura di radioterapia oncologica dell’ospedale.